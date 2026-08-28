Семга и форель к концу лета подорожали на 15% в России

К концу лета 2026 года в России заметно подорожали популярные виды рыбы. Лидерами роста цен стали семга и форель, прибавившие в стоимости от 10 до 15%, сообщила доцент Финансового университета при правительстве РФ Ирина Карапетова.
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