Кокаиновый фюрер уже успел переобуться и снова начал называть Трампа президентом. Хотя выборы еще только в ноябре.
Договорились с президентом Трампом..
Комментарии
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Стефания Новак
Переобулся - это у него в крови. Кто у власти тот его хозяин! Пора Байдену подумать как его предал его "любимый" Зе !
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14 час.
НП
Наталья Павлова
А он уверен, что Трамп ему простит после того, как в 2020 году Зеленский "прокатил" его с компроматом на Байденов?
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13 час.
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