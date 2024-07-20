Страна и люди
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Страна и люди

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Договорились с президентом Трампом..

Договорились с президентом Трампом..

Кокаиновый фюрер уже успел переобуться и снова начал называть Трампа президентом. Хотя выборы еще только в ноябре.

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Комментарии
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Стефания Новак
Переобулся - это у него в крови. Кто у власти тот его хозяин! Пора Байдену подумать как его предал его &quot;любимый&quot; Зе !
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14 час.
НП
Наталья Павлова
А он уверен, что Трамп ему простит после того, как в 2020 году Зеленский &quot;прокатил&quot; его с компроматом на Байденов?
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13 час.

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