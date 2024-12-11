Думская неделя стартовала в представительном органе власти Иркутска

Думская неделя в Иркутске начнется 12 декабря с заседаний постоянно действующих комиссий. 19 декабря состоится пятое заседание городской Думы восьмого созыва, на котором главным вопросом будет внесение изменений в бюджет города на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба думы Иркутска.