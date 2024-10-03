"Сгорела главная сцена". Видео и фото пожара, уничтожившего музтеатр в Хабаровске

Губернатор региона заявил, что здание театра будет восстановлено Пожар в музтеатре в Хабаровске / Видео: "ЧП Хабаровск" В Хабаровске огонь практически полностью уничтожил здание музыкального театра, который считался главной сценой края, в том числе и для федеральных гастролей.