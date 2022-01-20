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Госдеп США опасается размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии

МОСКВА, 20 января 2022, Институт РУССТРАТ. На специальном брифинге 18 января 2022 года сотрудник госдепартамента США высокого ранга выразила опасения, что предложенный проект обновлённой Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах властей разрешить размещение на территории страны как обычных, так и ядерных сил РФ: «Предложенные изменения включают формулировки, которые могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией [своих] сил на белорусской территории.

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