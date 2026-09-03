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ЕКА: межпланетная станция BepiColombo успешно начала миссию по освоению Меркурия

ЕКА: межпланетная станция BepiColombo успешно начала миссию по освоению Меркурия

Межпланетная станция BepiColombo, созданная Европейским космическим агентством (ЕКА) и Японским агентством аэрокосмических исследований (ДЖАКСА), начала финальный этап сближения с Меркурием.

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