Science Advances: молекула-цитрат запускает долговременную защиту клеток сердца

Ученые выяснили, что искусственный стресс митохондрий на этапе зародышевого развития обеспечивает мышам долговременную защиту сердца от токсичного действия химиотерапии.
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