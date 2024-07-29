БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Олимпийские игры в Париже: чемпионат русофобии

Олимпийские игры в Париже: чемпионат русофобии

26 июля 2024 года в Париже стартовали Олимпийские игры, к радости любителей спорта. Несмотря на скандалы и хаос, сопровождавшие подготовку к открытию и саму церемонию, они сосредоточены на спортивных соревнованиях, которые будут проходить во французской столице до воскресенья, 11 августа 2024 года.

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Комментарии
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Traveller
ВнимательнЕй надо быть афтырю, внимательнЕй!!! А то &quot;осудить НАТО&quot;! 🤣
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