Списки иноагентов пополнили Noize MC и Ирина Шихман

Количество СМИ-иноагентов в России достигло 200.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»--> Минюст России включил рэпера Ивана Алексеева, более известного как Noize MC, журналистку Ирину Шихман и ещё несколько человек в списки иностранных агентов.