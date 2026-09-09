Энрике: «В этом сезоне сразу несколько команд способны выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике перед матчем 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Слована» отметил, что в этом сезоне многие команды будут претендовать на победу в турнире.
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