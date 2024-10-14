Расписание Гран-при США по фигурному катанию: там выступят Малинин, Левито, Дэвис и Смолкин, Чок и Бейтс

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США 19 октября, суббота Пары, короткая программа 2:00 Женщины, короткая программа 3:25 Танцы на льду, ритм-танец 21:00 Пары, произвольная программа 22:45 20 октября, воскресенье Мужчины, короткая программа 1:15 Женщины, произвольная программа 3:05 Мужчины, произвольная программа 19:05 Танцы на льду, произвольный танец 21:20 21 октября, понедельник 2:45 Состав участников Женщины: Изабо Левито, Брэди Теннелл, Элис Лин-Грейси (все – США), Юна Аоки, Вакаба Хигучи, Ринка Ватанабе (все – Япония), Нина Пинзарроне (Бельгия), Ольга Микутина (Австрия), Леа Серна (Франция), Ким Мин Чхэ (Южная Корея), Софья Степченко (Латвия), Ливия Кайзер (Швейцария).
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