Турция: «незаменимый партнёр» для Европы в меняющемся мире?

Способен ли режим «позднего» Эрдогана заместить США в «европейской безопасности»? В отношении Турции с Россией нет никакого перелома, сообщил советник президента Турции по внешней политике и безопасности, посол Акиф Чагатай Кылыч, ответим таким образом о наличии некоего «охлаждения» между двумя странами.