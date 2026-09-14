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Беспилотник Akinci впервые запустил баллистическую ракету UAV-300

Беспилотник Akinci впервые запустил баллистическую ракету UAV-300

Боевой беспилотный летательный аппарат Akinci / © Baykar Оснащенный баллистическими ракетами беспилотник потенциально может стать более доступным дополнением к тяжелым пилотируемым ударным и многоцелевым самолетам.

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