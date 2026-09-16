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Царьград

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Thaiger: В Таиланде 90-летнюю женщину несли в банк 9 километров

Thaiger: В Таиланде 90-летнюю женщину несли в банк 9 километров

В провинции Канчанабури, Таиланд, жители девять километров несли 90-летнюю женщину на носилках до банка, чтобы она могла восстановить доступ к счёту.

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