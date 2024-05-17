Артрасчет нанес удар по боевикам ВСУ и сорвал попытку их наступления

Гвардии младший сержант Александр Чунчуков в составе артиллерийского расчета получил задачу нанести удар по месту скопления боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое обнаружил российский разведдрон.
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