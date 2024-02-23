Когда КС вынесет решение о «конституционности» возмещения НДС из бюджета Гагаузии?

Решение «повисло». После нескольких заседаний Конституционный суд объявил о переносе на 5 марта рассмотрения вопроса о «конституционности» поправок в Налоговый кодекс, которые касаются возмещения НДС из бюджета Гагаузии.
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