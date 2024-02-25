В Архангельской области передадут первую партию избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента

Первыми будут голосовать служители береговых маяков, экипажи и команды кораблей, находящихся в море, сотрудники метеостанций и жители удаленных от избирательных участков труднодоступных населенных пунктовПервыми будут голосовать служители береговых маяков, экипажи и команды кораблей, находящихся в море, сотрудники метеостанций и жители удаленных от избирательных участков труднодоступных населенных пунктовВ Поморье стартовало досрочное голосование на выборах Президента России, сообщил глава ….