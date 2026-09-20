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Царьград

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Росатом сообщил о готовности пункта управления на АЭС "Аккую"

Росатом сообщил о готовности пункта управления на АЭС "Аккую"

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев объявил о готовности пункта управления первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции.

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