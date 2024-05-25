Россия отозвала посла из Армении для консультаций – размышляем, до чего Пашинян доигрался, и что дальше предпримет Кремль

Александр Макеев

Фюреры США-НАТО сами дали рецепт: действовать против врагов нацистов Запада так, как это произошло в Словакии против премьер-министра Фицо! Так и против врагов России, Китая, Белоруссии, КНДР, Ирана... действовать по рецепту США-НАТО, только надо доводить дело до окончательного решения вопроса по принципу: нет человека - нет проблем с этим человеком! То есть, руками граждан страны, фюреры которой проводят политику вредительства против России, Белоруссии, Китая, КНДР, Ирана... 😇 Чисто теоретические рассуждения, не призыв тут же воплощать в практические дела: Так в отношении Пашиняна. И ещё лучше против нациста еврея Зеленского и членов его нацисткой банды. Из какой-то международной организации, хотя бы хуситов Йемена или Хамас сектора Газа, исходит предложение к руководству украинских спецслужб: устраняет физически Зеленского - и по факту совершения этого действия, получаете за его голову (в мешке) 20 миллионов посреднических мошеннических денежных фантиков в форме долларов США. По 10 миллионов таких же фантиков за головы ближайших членов банды Зеленского! Общий фонд на такие действия может составлять 300-500 миллионов долларов! От 30 до 50 главарей украинских нацистов могут лишиться своих голов. А какие перспективы открываются в отношении либералов-нацистов главарей Франции, Германии, Великобритании, Бельгии, Швеции, Чехии, Дании, Норвегии, Польши, Румынии, Литвы-Латвии-Эстонии, Финляндии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Австралии, Новой Зеландии и даже США?!! Это куда как дешевле, быстрее и эффективнее, чем вести военные действия! И всего то надо будет задействовать фонд в 25-30 миллиардов долларов США или евро Евросоюза!