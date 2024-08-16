В Казахстане сильно завысили урожай

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что региональные чиновники, стремясь завоевать расположение руководства страны, в прошлом году переоценили урожай зерна в республике на целых 3 миллиона тонн.
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