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В Казахстане сильно завысили урожай

В Казахстане сильно завысили урожай

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин заявил, что региональные чиновники, стремясь завоевать расположение руководства страны, в прошлом году переоценили урожай зерна в республике на целых 3 миллиона тонн.

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