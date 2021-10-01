На кабелях и устройствах с USB Type-C теперь будет указываться не только скорость передачи данных, но мощность зарядки”

Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые логотипы для USB-устройств, которые теперь показывают не только поддерживаемую скорость передачи данных, что было и раньше, но и какую мощность зарядки поддерживает устройство или кабель.
Организация USB Implementers Forum (USB-IF) представила новые логотипы для USB-устройств, которые теперь показывают не только поддерживаемую скорость передачи данных, что было и раньше, но и какую мощность зарядки поддерживает устройство или кабель.
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