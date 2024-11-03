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Раскрыты преимущества усовершенствованной тактики ВС РФ

Раскрыты преимущества усовершенствованной тактики ВС РФ

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что новая тактика российских войск на линии фронта заставляет солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежать со своих позиций.

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