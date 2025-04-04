БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Записка 35». Рабочие дни и праздники в царской России

«Записка 35». Рабочие дни и праздники в царской России

Календарь с портретом наследника-цесаревича Алексея в бескозырке матроса царской яхты «Штандарт» Праздник кущей совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего;Второзаконие, 16:13 Документы истории.

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