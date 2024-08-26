Слезаем с "телеги"? Почему арестовали Павла Дурова и выживет ли мессенджер без него

Криминал использует все соцсети, но обвинили только основателя Telegram Арест основателя популярного мессенджера и социальной сети Telegram Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже в парижском пригороде вызвал довольно бурную реакцию во всем мире.
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