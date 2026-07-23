ВАЛЕРИЙ

Драпатого "уйдет" в отставку простой российский Искандер (точные координаты местоположения этого хернерала сдадут сами шароварники, а ответить этому быдлу уже сейчас есть за что, - Мариуполь все помнит), так называемый "министер" обороны хмара, будет отправлен в отставку, как не справившийся с обязанностями жулик. Он - всего лишь болт в ржавом механизме управления куЁвской хунты. А болты - ничего толком не решают.