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На Украине рассказали о ловушке Сырского для нового главкома ВСУ

На Украине рассказали о ловушке Сырского для нового главкома ВСУ

Бывший главком ВСУ Александр Сырский оставил своему преемнику Михаилу Драпатому политическую ловушку, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в беседе с журналистом Александром Шелестом (признан Минюстом РФ иноагентом).

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Драпатого &quot;уйдет&quot; в отставку простой российский Искандер (точные координаты местоположения этого хернерала сдадут сами шароварники, а ответить этому быдлу уже сейчас есть за что, - Мариуполь все помнит),  так называемый &quot;министер&quot; обороны хмара, будет отправлен в отставку, как не справившийся с обязанностями жулик. Он - всего лишь болт в ржавом механизме управления куЁвской хунты. А болты - ничего толком не решают.
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1 м.