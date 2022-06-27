В Москве наградили золотых медалистов всероссийской олимпиады «Я — профессионал».СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В столице наградили победителей всероссийской олимпиады «Я профессионал» Это один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей».
В Москве наградили золотых медалистов всероссийской олимпиады «Я — профессионал».СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В столице наградили победителей всероссийской олимпиады «Я профессионал» Это один из флагманских проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Свежие комментарии