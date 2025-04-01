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"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

"Выслать всех!" Кого депутат Матвеев назвал "волчьими стаями" и опубликовал их число

Депутат Матвеев, ссылаясь на полученные им данные МВД, сообщает, что, оказывается, у нас в стране насчитывается почти 800 тысяч несовершеннолетних мигрантов и лишь 25% посещают детские сады и учебные заведения.

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Svetlana Malovik
В православных молитвах испокон века звучат слова &quot;Избавь нас, Господи, от нашествия иноплеменников!&quot; Басурманы они для нас!
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