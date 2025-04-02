Профессор Чутко: тревога может быть причиной возникновения чувства одиночества

Ощущение одиночества чаще всего возникает у людей с повышенным уровнем тревожности. Об этом kp.ru рассказал профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра поведенческой неврологии, заведующий лабораторией коррекции психического развития и адаптации Института мозга человека им.
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