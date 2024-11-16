В США подсчитали сумму всех средств, выделенных Украине конгрессом во время СВО

Сумма всех денежных средств, которые были выделены конгрессом США на помощь Киеву с момента начала российской специальной военной операции, превысила $182 млрд, сообщается в докладе генерального инспектора Пентагона.
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