«Хезболла» подтвердила смерть главы своей информационной службы

Ливанское движение «Хезболла» подтвердила факт гибели главы своей информационной службы Мухаммеда Афифа во время атаки израильских ВВС на центральную часть Бейрута, пишет «Хезболла» в своем телеграм-канале.
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