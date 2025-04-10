Эксперты оценили перспективы возобновления прямого авиасообщения между РФ и США

Проблему с возобновлением прямого авиасообщения возможно урегулировать уже в ближайшие два месяца, однако при условии, что будут сняты «авиационные» санкции и решен вопрос с визами, заявили «Известиям» опрошенные эксперты.
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