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Эксперты оценили перспективы возобновления прямого авиасообщения между РФ и США

Эксперты оценили перспективы возобновления прямого авиасообщения между РФ и США

Проблему с возобновлением прямого авиасообщения возможно урегулировать уже в ближайшие два месяца, однако при условии, что будут сняты «авиационные» санкции и решен вопрос с визами, заявили «Известиям» опрошенные эксперты.

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