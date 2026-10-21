Группа «Соллерс» объявила о запуске серийного производства линейки легких коммерческих автомобилей (LCV) Sollers SF7 на заводе «Соллерс Алабуга» в Елабуге.
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