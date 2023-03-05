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Обзор боя Гамрот — Тернер на UFC 285, статистика по раундам, разбор боя

Бой между Матеушем Гамротом и Скоттом Тернером на турнире UFC 285 стал захватывающим поединком, продемонстрировавшим мастерство обоих бойцов.

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