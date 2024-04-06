Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины

Россия использовала высокоточное оружие большой дальности. Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством и ремонтом техники, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии