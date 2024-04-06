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Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины

Минобороны сообщило о массированном ударе по ВПК Украины

Россия использовала высокоточное оружие большой дальности. Вооруженные силы РФ минувшей ночью нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, занимающимся производством и ремонтом техники, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников.

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