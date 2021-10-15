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Азербайджан заявил о непричастности к перестрелке в Карабахе

Азербайджан заявил о непричастности к перестрелке в Карабахе

Азербайджанская армия не имеет отношение к перестрелке в Карабахе, заявили в минобороны Азербайджана 14 октября агентству Sputnik Азербайджан.

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