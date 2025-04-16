В среду, 16 апреля, задержали бывшего главу Курской области Алексея Смирнова. Его обвиняют в хищении одного миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.
Правозащитник Комсолев: Смирнову грозит до 10 лет тюрьмы
Комментарии
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M
Malina
Какие 10 лет??? Это предатель!!! Сколько погибло людей из-за этого казнокрада!!! Скольско осталось без крова!!! Это ужас!!! И ему 10 лет!!! Повесить на главной площади Курска!!! Конфисковать всё у его родни до 10 колена - оставить в одних трусах - так же как из-за его воровства остались беженцы!!! "Грозит 10 лет".... ХА!!!
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12 час.
ТО
Терехов Олег
Какое бля мошенничество?! Идиотизм! Это госизмена в чистом виде с отягчающими! Всю эту шайку пидоров на повешение и не снимать пока вороны не склюют! И поддерживаю полную конфискацию у всей их родни всего что есть а детей в детдома! Сколько тысяч людей из-за них полегло!!! Совсем в верхах охерели. Или война идет только за их интерес!? Еще интересно этот козел только с мая 2024 г. занял дожность губернатора а где спрашивается его предшественник пидарюга, который тоже при делах т.к. деньги выделялись гораздо раньше?!
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9 час.
Serge
До 10 лет, да ещё и выйдет по УДО. А вот у китайских товарищей - конфискация у родни и любовниц (любовников) и, как вишенка на торте, взыскание с родственников средств, затраченных на исполнение расстрельного приговора. Не говоря уже о том, что здесь отнюдь не только экономическое преступление, а фактически - подрыв обороноспособности страны. Так что хочу торт, с вишенкой!
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7 час.
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