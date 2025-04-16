Правозащитник Комсолев: Смирнову грозит до 10 лет тюрьмы

M Malina Какие 10 лет??? Это предатель!!! Сколько погибло людей из-за этого казнокрада!!! Скольско осталось без крова!!! Это ужас!!! И ему 10 лет!!! Повесить на главной площади Курска!!! Конфисковать всё у его родни до 10 колена - оставить в одних трусах - так же как из-за его воровства остались беженцы!!! "Грозит 10 лет".... ХА!!!

ТО Терехов Олег Какое бля мошенничество?! Идиотизм! Это госизмена в чистом виде с отягчающими! Всю эту шайку пидоров на повешение и не снимать пока вороны не склюют! И поддерживаю полную конфискацию у всей их родни всего что есть а детей в детдома! Сколько тысяч людей из-за них полегло!!! Совсем в верхах охерели. Или война идет только за их интерес!? Еще интересно этот козел только с мая 2024 г. занял дожность губернатора а где спрашивается его предшественник пидарюга, который тоже при делах т.к. деньги выделялись гораздо раньше?!