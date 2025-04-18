В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении риелтора, обвиняемой в хищении бюджетных средств на сумму почти 70 миллионов рублей

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, осуществлявшей риелторскую деятельность.
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