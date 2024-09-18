Самый опасный душман: судьба «Пандшерского льва» Шах Масуда

Именно он, «Пандшерский лев», как его называли, так или иначе, был причастен ко всем операциям, совершаемым в отношении вооруженных сил контингента советских войск, находившихся на территории Афганистана в период 1979 – 1989 годов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии