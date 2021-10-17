У Симоновой появился сын

Актриса, у которой никогда не было сына, призналась в материн­ских чувствах к актеру Павлу. Евгения Симонова с Павлом Трубинером Телеканал «Россия» Актриса, у которой никогда не было сына, призналась в материн­ских чувствах к актеру Павлу Трубинеру.