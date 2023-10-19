Представлен Infiniti QX50 2024

Все автомобили линейки Infiniti QX50 2024 модельного года будут дороже предшественников. Цены на роскошный кроссовер выросли на 550 долларов в каждой комплектации по сравнению с 2023 годом, а стоимость модели теперь начинается от 42 045 долларов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии