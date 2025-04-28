В Рязани в ДТП с мопедом пострадал 16-летний подросток

У подростка не было водительского удостоверения.В Рязани в ДТП с мопедом пострадал 16-летний юноша. Как сообщили в пресс-службе Управления МВД региона, авария произошла вечером 25 апреля около 22:20 возле дома 32Б на улице Новосёлов.