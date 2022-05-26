Таможни не будет: В ДНР упростили процедуру для грузов из России

На заседании форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" обсуждалась поддержка экономики, взаимодействие регионов России, а также помощь предприятиям, чтобы они смогли справиться с текущими вызовами и увидели в них возможности.
На заседании форума "Предпринимательство в новой экономической реальности" обсуждалась поддержка экономики, взаимодействие регионов России, а также помощь предприятиям, чтобы они смогли справиться с текущими вызовами и увидели в них возможности.
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