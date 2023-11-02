Когда поджимает время, радую семью и гостей быстрым тортиком. Не надо пропитывать и ждать

Когда совсем нет времени, а десерт нужен, приготовьте быстрый шоколадный тортик с мягкой карамелью, сливочным кремом и арахисом! Сочетание ингредиентов настолько удачное, что десерт совершенно не нуждается в пропитке.
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