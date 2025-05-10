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Юрист Виноградов: владельцам дач за скопление сухой травы и мусора грозит штраф

Юрист Виноградов: владельцам дач за скопление сухой травы и мусора грозит штраф

С наступлением дачного сезона первоочередной задачей становится приведение участка в порядок. Владельцам необходимо очистить территорию от сухой травы и мусора, скопление которых грозит административным штрафом в размере 2—3 тыс.

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