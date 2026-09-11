Детские шалости

Animals Кот Шурик – серый, пушистый, с белыми лапами. Они с приятелем нашли старую простыню и решили сделать ему «парашют».
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- «Эту собаку в дом...
- «Эту собаку в дом...
Чушь какая-то.Но хорошо, что котик Шурик тогда убежал.
МУРА НАСТОЯЩАЯ!