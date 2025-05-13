Saudi Aramco подписывает соглашения с американскими СПГ-компаниями и инвестирует $3,4 млрд в НПЗ в Техасе

ЭР-РИЯД (ИА Реалист). Saudi Aramco подпишет 14 мая меморандумы о взаимопонимании с двумя крупными американскими компаниями — производителем СПГ NextDecade и энергетическим концерном Sempra, сообщил гендиректор Aramco Амин Нассер на инвестиционном форуме США — Саудовская Аравия в Эр-Рияде.
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