В Петербург доставили ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Димитрия Донского доставили в Казанский кафедральный собор Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым