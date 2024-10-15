За неделю на дорогах ЮВАО пострадало четверо

Сбил мужчину на Нижегородской 6 октября в 5 часов вечера мужчина 43 лет на «Газели» ехал по Нижегородской улице и в районе дома 47 сбил мужчину 62 лет, который переходил дорогу по «зебре» на красный свет.
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