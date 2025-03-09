🚑 В Феодосии автомобиль скорой помощи сломал новый светомузыкальный фонтан «По неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚑 В Феодосии автомобиль скорой помощи сломал новый светомузыкальный фонтан «По неизвестным причинам машина скорой помощи заехала на новый светомузыкальный фонтан и провалила его.