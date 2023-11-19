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Джордж Расселл: «Инцидент с Ферстаппеном – полностью моя вина. Я шел на легкий подиум»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл дошел до контакта в борьбе с Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Стюарды выписали Расселлу штраф, из-за чего британец завершил гонку восьмым, уступив напарнику и соотечественнику Льюису Хэмилтону.

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